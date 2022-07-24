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Украину накроют грозы со шквальным ветром и градом: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Воскресенье 24 июля 2022 07:00
Украину накроют грозы со шквальным ветром и градом: прогноз погоды на сегодня Фото: 24 июля в Украине будет с дождями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 24 июля, большую часть Украины снова накроют грозовые дожди. Однако температура будет стабильной, в среднем до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе, севере, частично в центре и в южных областях пройдут дожди с грозами. Местами осадки будут сопровождаться шквальным ветром и градом.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +18, днем +25 +30 градусов;
  • на западе ночью +16 +20 градусов, а днем +27 +31;
  • в восточных областях ночью +14 +17, днем +25 +28 градусов;
  • на юге страны ночью +16 +18 градусов, а днем +30 +33;
  • в центральных областях ночью +13 +17, днем +28 +30 градусов.

Украину накроют грозы со шквальным ветром и градом: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается дождь с грозами. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а днем +29 +31.

Украину накроют грозы со шквальным ветром и градом: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики предупредили, что сегодня в некоторых регионах Украины ожидается штормовая погода.

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