Україну накриють грози зі шквальним вітром та градом: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 24 липня, більшу частину України знову накриють грозові дощі. Проте температура буде стабільною, в середньому до +30 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні на заході, півночі, частково в центрі та у південних областях пройдуть дощі з грозами. Подекуди опади будуть супроводжуватися шквальним вітром та градом.
На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +14 +18, вдень +25 +30 градусів;
- на заході вночі +16 +20 градусів, а вдень +27 +31;
- у східних областях вночі +14 +17, вдень +25 +28 градусів;
- на півдні країни вночі +16 +18 градусів, а вдень +30 +33;
- у центральних областях вночі +13 +17, вдень +28 +30 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні у столиці очікується дощ з грозами. Вітер північний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17 градусів, а вдень +29 +31.
Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні в деяких регіонах України очікується штормова погода.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.