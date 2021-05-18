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Украину накроют грозы: ожидаются шквалы и может выпасть град

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 18 мая, ожидаются грозы на всей территории страны. При этом грозы могут сопровождаться грандом и шкальным ветром до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В связи с непогодой синоптики дали рекомендации, как вести себя во время грозы:

  • необходимо закрыть все окна и двери дома, в помещении не должно быть сквозняка, так как это может привлечь шаровую молнию;
  • можно спрятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. При этом автомобиль нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду;
  • нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии. Также есть опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под напором ветра;
  • избегайте металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач;
  • в лесу нельзя прятаться от грозы на возвышении. Нужно искать места с низкими деревьями. Дуб, тополь, сосна и ель лучше проводят электрические разряды, поэтому рядом с ними находиться более опасно. Нужно обратить внимание, чтобы рядом не было деревьев, ранее пораженных грозой, расщепленных;
  • в поле необходимо найти углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим. Ложиться не рекомендуется, лучше присесть, чтобы как можно меньше площади прилегания к земле;
  • нельзя раскрывать зонтик, ведь металлические прутья притягивают разряды;
  • запрещено пользоваться электрическими приборами, так как они являются своеобразными приемниками для молний. Лучше отключить их от сети;
  • нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега;
  • нельзя звонить с мобильного телефона.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате непогоды в некоторых регионах произошли подтопления дворов, повреждены сотни домов, а также 8 населенных пунктов остались без света.

Также сообщалось, что Карпаты накрыл снегопад.

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