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Украину накроют грозы, град и шквалы

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины предупредили об ухудшении погоды. Сегодня области накроют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также в восточных, Сумской, Киевской, Черновицкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на сегодня.

Отметим, сегодня дожди накроют почти всю Украину. Такая погода обойдет только Волынскую, Ровенскую и Одесскую области.

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