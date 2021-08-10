Україну накриють грози, град та шквали

Синоптики України попередили про погіршення погоди. Сьогодні області накриють грози, град та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Також у східних, Сумській, Київській, Чернівецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, синоптики України оголосили штормове попередження на сьогодні.
Зазначимо, сьогодні дощі накриють майже всю Україну. Така погода обійде тільки Волинську, Рівненську та Одеську області.