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Украину снова накроют грозовые дожди со шквалами: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня погода в Украине будет с дождями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В большинстве областей Украины сегодня, 15 июля, ожидаются дожди с грозами, местами шквалы. При этом столбики термометров в среднем покажут до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и центральных областях пройдут грозовые дожди. В некоторых районах порывы ветра будут достигать 20 м/с.

На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +12 +15, днем +22 +24 градуса;
  • на западе ночью +13 +17 градусов, а днем +21 +25;
  • в восточных областях ночью +11 +14, днем +27 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +29 +32;
  • в центральных областях ночью +13 +16, днем +26 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется дождь, местами грозы. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, ночью +21+23.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ожидать украинцам.

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