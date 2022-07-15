Украину снова накроют грозовые дожди со шквалами: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и центральных областях пройдут грозовые дожди. В некоторых районах порывы ветра будут достигать 20 м/с.

На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +12 +15, днем +22 +24 градуса;

на западе ночью +13 +17 градусов, а днем +21 +25;

в восточных областях ночью +11 +14, днем +27 +29 градусов;

на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +29 +32;

в центральных областях ночью +13 +16, днем +26 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется дождь, местами грозы. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, ночью +21+23.