Украину снова накроют грозовые дожди со шквалами: прогноз погоды на сегодня

В большинстве областей Украины сегодня, 15 июля, ожидаются дожди с грозами, местами шквалы. При этом столбики термометров в среднем покажут до +28 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и центральных областях пройдут грозовые дожди. В некоторых районах порывы ветра будут достигать 20 м/с.
На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице прогнозируется дождь, местами грозы. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, ночью +21+23.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ожидать украинцам.
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