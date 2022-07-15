Україну знову накриють грозові дощі зі шквалами: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних та центральних областях пройдуть грозові дощі. У деяких районах пориви вітру сягатимуть до 20 м/с.

На решті території буде суха та сонячна погода. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +15, вдень +22 +24 градуси;

на заході вночі +13 +17 градусів, а вдень +21 +25;

у східних областях вночі +11 +14, вдень +27 +29 градусів;

на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +29 +32;

у центральних областях вночі +13 +16, вдень +26 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці прогнозується дощ, подекуди гроза. Вітер західний зі швидкістю до 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16 градусів, вночі +21 +23.