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Україну знову накриють грозові дощі зі шквалами: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні погода в Україні буде з дощами та грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У більшості областей України сьогодні, 15 липня, очікуються дощі з грозами, місцями шквали. При цьому стовпчики термометрів в середньому покажуть до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних та центральних областях пройдуть грозові дощі. У деяких районах пориви вітру сягатимуть до 20 м/с.

На решті території буде суха та сонячна погода. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +15, вдень +22 +24 градуси;
  • на заході вночі +13 +17 градусів, а вдень +21 +25;
  • у східних областях вночі +11 +14, вдень +27 +29 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +13 +16, вдень +26 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці прогнозується дощ, подекуди гроза. Вітер західний зі швидкістю до 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16 градусів, вночі +21 +23.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якого літа в цьому році слід чекати українцям.

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Погода в УкраїніГідрометцентр