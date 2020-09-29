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Украину накроют грозовые дожди

Киев, Вторник 29 сентября 2020 08:00
Украину накроют грозовые дожди
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня значительно ухудшится погода из-за грозовых дождей. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +24.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Почти во всех областях, кроме Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой, сегодня грозовые дожди. Температура воздуха днем на западе составит +16+19, а ночью +10+12. На севере страны днем будет +18+20, а ночью +10+12.

В восточных и центральных областях температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +10+12.

На юге страны днем будет +22+24, а ночью +14+16.

Украину накроют грозовые дожди

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будут тоже дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +10+12.

Украину накроют грозовые дожди

Напомним, в Украине из-за непогоды почти 40 населенных пунктов остались без света.

Также из поселка Большая Александровка Херсонской области пронесся сильный ураган.

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