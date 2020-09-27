В Херсонской области пронесся ураган, повреждены здания

Фото: последствия непогоды в Великой Александровке (hr.npu.gov.ua)

В воскресенье, 27 сентября, по поселку Великая Александровка (Херсонская область) пронесся сильный ураган. Непогода повлекла падение деревьев и повреждение зданий и других сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

По информации правоохранителей, в результате грозы и урагана из некоторых домов сорвало кровлю, а поваленные деревья повредили провода на линиях электропередач и припаркованные автомобили.

На месте работают полицейские, которые помогают жителям преодолевать последствия непогоды и предотвращают хищения проводов с поврежденных сетей электроснабжения.

Фото: последствия непогоды в Великой Александровке (hr.npu.gov.ru)

Напомним, сегодня синоптики предупреждали о сильных дождях и шквалах ветра в некоторых регионах Украины. На западе был объявлен оранжевый уровень опасности.

Как писало РБК-Украина, из-за вчерашней непогоды без электроснабжения оказались более 100 населенных пунктов, больше всего во Львовской и Винницкой областях.

Кроме того, синоптики предупреждали о сильных порывах ветра в Киеве.