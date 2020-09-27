ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Херсонской области пронесся ураган, повреждены здания

Великая Александровка, Воскресенье 27 сентября 2020 19:27
В Херсонской области пронесся ураган, повреждены здания
Фото: последствия непогоды в Великой Александровке (hr.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 27 сентября, по поселку Великая Александровка (Херсонская область) пронесся сильный ураган. Непогода повлекла падение деревьев и повреждение зданий и других сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

По информации правоохранителей, в результате грозы и урагана из некоторых домов сорвало кровлю, а поваленные деревья повредили провода на линиях электропередач и припаркованные автомобили.

На месте работают полицейские, которые помогают жителям преодолевать последствия непогоды и предотвращают хищения проводов с поврежденных сетей электроснабжения.

Фото: последствия непогоды в Великой Александровке (hr.npu.gov.ru)

Напомним, сегодня синоптики предупреждали о сильных дождях и шквалах ветра в некоторых регионах Украины. На западе был объявлен оранжевый уровень опасности.

Как писало РБК-Украина, из-за вчерашней непогоды без электроснабжения оказались более 100 населенных пунктов, больше всего во Львовской и Винницкой областях.

Кроме того, синоптики предупреждали о сильных порывах ветра в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Промышленность ГидрометцентрХерсонская область
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь