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Украину накроют дожди. Сухо будет только в одной области

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня дожди будут в большинстве областей Украины. Такая погода обойдет только Ровенскую область, но в ней похолодает.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Большинство областей, кроме Ровенской, накроет ливень с грозой. В некоторых регионах возможен град.

На западе температура воздуха днем составит +16+24, а ночью +10+13.

На севере днем будет +23+25, а ночью +13+15.

В центре страны ожидается температура днем +22+25, а ночью +12+15.

На востоке днем будет +25+27, а ночью +12+16.

На юге страны синоптики прогнозируют днем +20+25, а ночью +13+17.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня снова дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +23+25, а ночью +12+14.

Напомним, прошлую неделю в Украине ежедневно шли дожди во всех областях. Вчера в Карпатах был ливень, в других регионах объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, синоптики рассказали, когда солнечная погода начнет "выталкивать" дожди из Украины.

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