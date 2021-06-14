Украину накроют дожди. Сухо будет только в одной области

Сегодня дожди будут в большинстве областей Украины. Такая погода обойдет только Ровенскую область, но в ней похолодает.
Большинство областей, кроме Ровенской, накроет ливень с грозой. В некоторых регионах возможен град.
На западе температура воздуха днем составит +16+24, а ночью +10+13.
На севере днем будет +23+25, а ночью +13+15.
В центре страны ожидается температура днем +22+25, а ночью +12+15.
На востоке днем будет +25+27, а ночью +12+16.
На юге страны синоптики прогнозируют днем +20+25, а ночью +13+17.
В Киеве сегодня снова дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +23+25, а ночью +12+14.
Напомним, прошлую неделю в Украине ежедневно шли дожди во всех областях. Вчера в Карпатах был ливень, в других регионах объявлено штормовое предупреждение.
Отметим, синоптики рассказали, когда солнечная погода начнет "выталкивать" дожди из Украины.