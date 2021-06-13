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В Карпатах ливень, в других регионах объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Воскресенье 13 июня 2021 09:41
В Карпатах ливень, в других регионах объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье в Украине продолжают идти дожди. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью в западных областях значительный дождь; днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности - желтый).

В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).

Ранее синоптик предупредили, что погода в Украине ухудшится в воскресенье, 13 июня, из-за прихода атмосферного фронта, который притянет с собой обильные дожди, фронтальные ливни и грозы.

Такая непогода в некоторых регионах также будет сопровождаться похолоданием. При этом на востоке Украины в воскресенье будет преобладать сухая погода

Напомним, в Косовском районе Ивано-Франковской области мальчик поскользнулся на камнях и упал в реку. Ребенка понесло вниз по течению, его сейчас разыскивают.

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