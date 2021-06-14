Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в одній області

Сьогодні дощі будуть у більшості областей України. Така погода омине лише Рівненську області, але в ній похолодає.
Більшість областей, крім Рівненської, накриє злива з грозою. В деяких регіонах можливий град.
На заході температура повітря вдень складе +16+24, а вночі +10+13.
На півночі вдень буде +23+25, а вночі +13+15.
У центрі країни очікується температура вдень +22+25, а вночі +12+15.
На сході вдень буде +25+27, а вночі +12+16.
На півдні країни синоптики прогнозують вдень +20+25, а вночі +13+17.
У Києві сьогодні знову дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +23+25, а вночі +12+14.
Нагадаємо, минулий тиждень в Україні щодня йшли дощі у всіх областях. Вчора у Карпатах була злива, в інших регіонах оголошено штормове попередження.
Зазначимо, синоптики розповіли, коли сонячна погода почне "виштовхувати" дощі з України.