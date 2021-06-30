Украину накроют дожди. Сухо будет только в четырех областях

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди почти во всех регионах, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей, а также Крыма. На востоке Украины еще и ослабится жара.

На западе днем прогнозируют +29+33, а ночью +15+19.

На севере страны днем будет +27+29, а ночью +16+18.

В центре страны синоптики прогнозируют днем +28+31, а ночью +16+18.

На востоке днем будет +27+29, а ночью +16+18.

На юге ожидается днем +29+31, а ночью +16+18.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +28+30, а ночью +16+18.