Украину накроют дожди. Сухо будет только в четырех областях

Почти всю Украину сегодня накроют дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +33.
Сегодня будут дожди почти во всех регионах, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей, а также Крыма. На востоке Украины еще и ослабится жара.
На западе днем прогнозируют +29+33, а ночью +15+19.
На севере страны днем будет +27+29, а ночью +16+18.
В центре страны синоптики прогнозируют днем +28+31, а ночью +16+18.
На востоке днем будет +27+29, а ночью +16+18.
На юге ожидается днем +29+31, а ночью +16+18.
В Киеве сегодня прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +28+30, а ночью +16+18.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.
Кроме того, в ближайшие дни над западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.