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Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в чотирьох областях

Автор: Анастасія Рокитна

Майже всю Україну сьогодні накриють дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +33.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі майже у всіх регіонах, крім Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, а також Криму. На сході України ще й послабиться спека.

На заході вдень прогнозують +29+33, а вночі +15+19.

На півночі країни вдень буде +27+29, а вночі +16+18.

У центрі країни синоптики прогнозують вдень +28+31, а вночі +16+18.

На сході вдень буде +27+29, а вночі +16+18.

На півдні очікується вдень +29+31, а вночі +16+18.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні прогнозують дощі та грози. Температура повітря вдень складе +28+30, а вночі +16+18.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні.

Крім того, в найближчі дні над західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.

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