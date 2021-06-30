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Украину накроют дожди. Сухо будет только в четырех областях

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Киев, Среда 30 июня 2021 08:00
Украину накроют дожди. Сухо будет только в четырех областях Фото: Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Почти всю Украину сегодня накроют дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +33.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди почти во всех регионах, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей, а также Крыма. На востоке Украины еще и ослабится жара.

На западе днем прогнозируют +29+33, а ночью +15+19.

На севере страны днем будет +27+29, а ночью +16+18.

В центре страны синоптики прогнозируют днем +28+31, а ночью +16+18.

На востоке днем будет +27+29, а ночью +16+18.

На юге ожидается днем +29+31, а ночью +16+18.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +28+30, а ночью +16+18.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

Кроме того, в ближайшие дни над западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.

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