Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в чотирьох областях
Майже всю Україну сьогодні накриють дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +33.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні будуть дощі майже у всіх регіонах, крім Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, а також Криму. На сході України ще й послабиться спека.
На заході вдень прогнозують +29+33, а вночі +15+19.
На півночі країни вдень буде +27+29, а вночі +16+18.
У центрі країни синоптики прогнозують вдень +28+31, а вночі +16+18.
На сході вдень буде +27+29, а вночі +16+18.
На півдні очікується вдень +29+31, а вночі +16+18.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні прогнозують дощі та грози. Температура повітря вдень складе +28+30, а вночі +16+18.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні.
Крім того, в найближчі дні над західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.