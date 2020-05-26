Украину накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: парень с зонтиком (РБК-Украина)

В Украине сегодня похолодает

Погода в Украине 26 мая: дожди накроют всю страну. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +19.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня идут дожди. На западе температура воздуха днем составит +14+19, а ночью +6+9. На севере страны днем будет +14+16, а ночью +8+10. В центральных областях температура воздуха будет колебаться от +12 до +18 днем, а ночью +8+10. На востоке и юге днем будет +14+18, а ночью +8+12.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня идет дождь. Днем температура воздуха составит +12+14, а ночью +8+10.

Напомним, погода в Украине начнет меняться уже со среды, 27 мая, но до конца текущей недели существенного тепла не будет.

РБК-Украина писало, что синоптики предупреждали о заморозках в Украине, показатели температуры в некоторых будут от 0 до +3 градусов.

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Автор: Анастасия Рокитна