ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 08:00
Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні
Фото: хлопець з парасолькою (РБК-Україна)

В Україні сьогодні похолодає

Погода в Україні 26 травня: дощі накриють всю країну. Температура повітря коливатиметься від +14 до +19.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні йдуть дощі. На заході температура повітря вдень складе +14+19, а вночі +6+9. На півночі країни вдень буде +14+16, а вночі +8+10. У центральних областях температура повітря коливатиметься від +12 до +18 вдень, а вночі +8+10. На сході і півдні вдень буде +14+18, а вночі +8+12.

Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні йде дощ. Вдень температура повітря складе +12+14, а вночі +8+10.

Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні почне змінюватися вже з середи, 27 травня, але до кінця поточного тижня істотного тепла не буде.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попереджали про заморозки в Україні, показники температури в деяких будуть від 0 до +3 градусів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Погодадожди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся