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Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 18 сентября 2021 10:00
Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня Фото: Украину сегодня накроют дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 сентября похолодание и грозовые дожди ожидаются почти на всей территории Украины. Непогода обойдет только Донецкую и Луганскую области, там прогнозируют солнечную теплую погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине

В северных областях в течение всех суток ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +14 +18, ночью +10 +13.

На западе синоптики обещают дождливую погоду, но без грозы. Столбики термометра будут колебаться в пределах +14 +19 днем, а ночью +11 + 14.

В южной части Украины прогнозируются грозовые дожди, температура составит днем +20 +23, а ночью снизится до +14 +18.

На востоке ожидается переменчивая погода, в Харьковской области днем будет дождливо, а вот в Луганской и Донецкой областях тепло и солнечно. Температура днем будет колебаться в пределах +16 +22, а ночью упадет до +6 + 14.

В центральной части страны ожидаются грозовые дожди в Кировоградской и Полтавской области. Температура воздуха составит +16 +21 днем, а ночью +11 +15.

Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидаются дожди и грозы в течение суток. Столбики термометра покажут +17 +19 градусов днем, а ночью +14 +16.

Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

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