Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 18 вересня похолодання та грозові дощі очікуються майже на всій території України. Негода омине лише Донецьку та Луганську області, там прогнозують сонячну теплу погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
Погода в Україні
У північних областях протягом всієї доби очікуються грозові дощі. Температура повітря вдень становитиме +14 +18, вночі +10 +13.
На Заході синоптики обіцяють дощову погоду, але без грози. Стовпчики термометра коливатимуться в межах +14 +19 вдень, а вночі +11 +14.
У південній частині України прогнозуються грозові дощі, температура становитиме вдень +20 +23, а вночі знизиться до +14 +18.
На Сході очікується мінлива погода, у Харківській області вдень дощитиме, а от у Луганській та Донецькій областях тепло та сонячно. Температура вдень коливатиметься в межах +16 +22, а вночі впаде до +6 +14.
У центральній частині країни очікуються грозові дощі в Кіровоградській та Полтавській області. Температура повітря становитиме +16 +21 вдень, а вночі +11 +15.
Погода в Києві
Сьогодні у столиці очікуються дощі та грози протягом доби. Стовпчики термометра покажуть +17 +19 градусів вдень, а вночі +14 +16.