Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 4 июня ухудшится. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +22.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, в западных, северных, южных и центральных областях ожидаются дожди с грозами.

В западных областях температура воздуха составит от +16 до +19 градусов тепла. Ночью столбики термометра опустятся до +5 +8.

В центральных и северных областях температура ожидается от +16 до +19 градусов. Ночью будет в пределах +5 +9 градусов.

В южных и восточных областях днем будет +17 +22 градуса тепла, а ночью +7 +11 градусов.

Фото: погода в Украине на 4 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня вновь будут лить дожди. Температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +5+10 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 4 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, в первые дни лета на высокогорье украинских Карпат выпал снег и зафиксирована минусовая температура.

Также в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Вместе с тем, климатологи заявили, что этот май стал самым холодным с начала века.