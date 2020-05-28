Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: дожди в Украине (РБК-Украина)

В западной части страны сегодня грозы

Погода в Украине 28 мая остается холодной и дождливой. В восточных областях будут грозы, а в западных - сильные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня будет сильный дождь. Температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +7+9. На юге и севере страны также дожди, температура воздуха днем составит +16+18. В центральных областяях днем +15+18, а ночью +8+11. На востоке страны сегодня, кроме дождей, еще и грозы. Температура воздуха днем здесь составит +21+24, а ночью +9+11.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня дождь. Температура воздуха днем составит +15+17, а ночью +9+11.

Напомним, синоптики предупредили о сильных ливнях в Киеве и ряде областей.

Добавим, синоптики резко изменили прогноз на июнь, будет холоднее.

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Автор: Анастасия Рокитна