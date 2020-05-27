Синоптики предупредили о сильных ливнях в Киеве и ряде областей

Фото: ливень в Киеве (РБК-Украина)

Местами возможны грозы

Ночью и днем четверга, 28 мая, погода в Украине будет дождливой. Не обойдут ливни и Киев.

Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

По прогнозу синоптиков, ночью 28 мая сильные ливни стоит ожидать жителям юго-восточных областей, а днем значительные дожди придут в большинство северных и центральных областей. Ливни ожидаются в Одесской и Николаевской областях.

На левобережье прогнозируются грозы и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Киеве и Киевской области завтра синоптики также прогнозируют значительный дождь. Осадки ожидаются днем.

Напомним, сегодня синоптики прогнозировали сильные дожди и грозы на всей территории страны, при этом температура воздуха местами будет достигать +22 градусов.

Добавим, из-за сильных осадков в Украине ожидают повышение уровня воды в реках.

Кроме того, недавно в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне: средняя месячная температура едва ли будет превышать +20 градусов.

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Автор: Дмитрий Левицкий