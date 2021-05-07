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Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 08:00
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні Фото: дощі і грози будуть на більшій частині країни (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 7 травня, погіршиться погода. На більшій частині країни очікуються дощі та грози, температура повітря буде коливатися від +14 до +22.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода у всіх областях

Суха погода очікується лише на сході, в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, а також в Криму. На решті території України очікуються дощі, місцями з грозами.

На заході температура повітря вдень коливатиметься від + 14 + 16 на Закарпатті, у Львівській, Волинській та Рівненській областях, до + 15 + 19 в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Вночі буде + 3 + 6. У центрі і на півночі України стовпчики термометрів покажуть + 15 + 18 вдень, + 4 + 6 вночі, в Сумській області + 3 + 5. На сході і півдні вдень буде трохи тепліше + 18 + 22, вночі + 8 + 12.

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У п'ятницю в столиці дощитиме. Температура повітря вдень складе + 16 + 18 градусів, вночі + 5 + 7.

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що погода почне поліпшуватися з 9 травня.

Відзначимо, вчора в Києві був оголошений перший рівень небезпеки через сильний вітер.

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