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Украину накроет туман: когда будет плохая видимость на дорогах

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Украина, Пятница 12 ноября 2021 14:20
Украину накроет туман: когда будет плохая видимость на дорогах Фото: в Украине прогнозируют туман (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В субботу, 13 ноября, прогнозируют туман во всех регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Ночью и утром в Украине будет туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности - желтый).

Однако по данным Укргидрометцентра, осадков в стране не предвидится. Во всех областях будет солнечно.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в Украине на пятницу, субботу и воскресенье, 12-14 ноября. В эти дни будет преобладать малооблачная и стабильная погода.

Погода в Украине принесет дневные "минусы" уже на следующей неделе, а ближайшие выходные еще побудут умеренно теплыми.

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Погода в Украине Туман
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