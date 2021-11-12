Украину накроет туман: когда будет плохая видимость на дорогах

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В субботу, 13 ноября, прогнозируют туман во всех регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Однако по данным Укргидрометцентра , осадков в стране не предвидится. Во всех областях будет солнечно.

Ночью и утром в Украине будет туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности - желтый).

Напомним, синоптики рассказали о погоде в Украине на пятницу, субботу и воскресенье, 12-14 ноября. В эти дни будет преобладать малооблачная и стабильная погода.

Погода в Украине принесет дневные "минусы" уже на следующей неделе, а ближайшие выходные еще побудут умеренно теплыми.