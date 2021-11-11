Погода на выходные: в Украину вновь возвращается тепло

В пятницу, субботу и воскресенье, 12-14 ноября, осадков на территории Украины не предвидится. Ночью и утром в западных и южных областях местами ожидается туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, в Украине будет преобладать малооблачная и стабильная погода. Однако в западных и восточных областях ночью ожидается до 3 градусов мороза. В остальных регионах столбики термометров ночью покажут 0...+2 градуса.

Погода на 12 ноября

В частности, 12 ноября ночью и утром в западных и южных областях ожидается местами туман. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Карпатском регионе до 3 градусов мороза; днем 8-10 градусов тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 13 градусов тепла.

Фото: прогноз на 12 ноября

Погода на 13 ноября

13 ноября температура в западных и северных областях ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Карпатском регионе до 3 градусов мороза; днем 5-10 градусов тепла; на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 11 градусов тепла.

Фото: прогноз на 13 ноября

Погода на 14 ноября

14 ноября температура в западных, восточных и северных областях ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в Карпатском регионе до 3 градусов мороза; днем 4-11 градусов тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 11 градусов тепла.

Фото: прогноз на 14 ноября