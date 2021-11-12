Україну накриє туман: коли буде погана видимість на дорогах

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. У суботу, 13 листопада, прогнозують туман у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України .

Однак, за даними Укргідрометцентру , опадів у країні не передбачається. В усіх областях буде сонячно.

Вночі та вранці в Україні буде туман, видимість 200-500 м (і рівень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в Україні на п'ятницю, суботу та неділю, 12-14 листопада. У ці дні переважатиме малохмарна та стабільна погода.

Погода в Україні принесе денні "мінуси" вже наступного тижня, а найближчі вихідні ще будуть помірно теплими.