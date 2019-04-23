ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине сегодня снова потеплеет

Новости » Общество    23.04.2019 - 08:00
В Украине сегодня снова потеплеет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от +15 до +17

Погода в Украине 23 апреля 2019 снова будет теплой, практически на всей территории сухо и малооблачно, температура воздуха днем до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе дожди пройдут только в Закарпатской области, днем от +16 до +22, ночью от +4 до +9. На севере без осадков, облачно с прояснением, днем от +15 до +18, а ночью от +4 до +7. В центре сухо и малооблачно, днем от +15 до +17, ночью от +4 до +7.

На востоке днем от +15 до +18, ночью от +3 до +7. На юге днем от +14 до +19, ночью от +3 до +7. В Крыму без осадков, днем от +16 до +18, ночью от +4 до +6.

Отметим, синоптики также прогнозируют, что в течение недели заморозки отступят. В тоже время в ближайшую ночь небольшие заморозки ожидаются местами на западе Украины.

В Украине сегодня снова потеплеет

Фото: погода в Украине 23 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 23 апреля без осадков, днем от +16 до +18, ночью от +5 до +7, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине сегодня снова потеплеет

Фото: погода в Киеве и области

В Украину идет предпасхальное потепление
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины теплоснабжениесиноптикиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь