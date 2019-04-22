Синоптики прогнозируют дожди и ветер в западных областях

Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

Воздух прогреется до +15-20 градусов

Погода в Украине завтра, 23 апреля, ожидается теплой, однако ночью прогнозируют заморозки в большинстве областей. Об этом сообщается в Facebook Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что завтра в Украине без осадков, лишь ночью на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, в Украине, кроме большинства районов западных областей, на поверхности почвы заморозки 0-4 градусов, днем 15-20 градусов тепла; в Карпатах ночью заморозки 0-2 градусов, днем 5-10 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что погода в Украине перед пасхальными праздниками будет постепенно улучшаться, ожидается потепление. В частности, температура воздуха в течение вторника будет составлять +12+17 градусов. 23 апреля на Западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

РБК-Украина писало, что 22-23 апреля синоптики прогнозируют заморозки. Ночью 22 апреля на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (ІІ уровень опасности, оранжевый). 23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 почвы (I уровень опасности, желтый).