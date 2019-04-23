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На Україну насуваються заморозки і сильний вітер

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 09:12
На Україну насуваються заморозки і сильний вітер
Фото: в Україні очікуються заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пориви вітру 23 квітня очікуються в західних областях

Погода в Україні 23 квітня очікується теплою, вночі очікуються заморозки і сильний вітер на заході країни. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 23 квітня в більшості областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3. Крім того, сьогодні в західних областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

Також повідомляється, що у зв'язку з відлигою 23 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у західних областях очікуються дощі і сильний вітер. В цілому по країні без опадів, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, в горах з мокрим снігом.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що погода в Україні перед великодніми святами буде поступово поліпшуватися. Зокрема, температура повітря буде підніматися до +17. У той же час на заході України південний і південно-східний вітер посилюватиметься до штормових значень.

 

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