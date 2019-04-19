В Украине сегодня снова похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине будет местами дождливой

Погода в Украине 19 апреля 2019 будет местами дождливой, осадки ожидаются на севере и местами в центре и на юге, температура воздуха днем до +19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, днем от +12 до +19, ночью от +3 до +7. На севере дожди, днем от +10 до +14, а ночью от -2 до +6. В центре дожди ожидаются в Черкасской и Кировоградской областях, днем от +10 до +13, ночью от +3 до +5.

На востоке сухо и без осадков, днем от +10 до +12, ночью от -1 до -3. На юге дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях, днем от +12 до +15, ночью от -1 до +5. В Крыму днем от +10 до +12, ночью от +3 до +5.

Фото: погода в Украине 19 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 19 апреля пройдут небольшие дожди, днем от +12 до +14, ночью от +4 до +6, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области