На Украину надвигаются сильные заморозки

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается холодной, 15 апреля в ряде областей ожидаются заморозки. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в западных, Житомирской и Киевской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый). В то же время в Черниговской и Сумской областях будут заморозки на поверхности почвы до -5 (IV уровень опасности, желтый).

Также сообщается, что ночью в Киеве ожидаются сильные заморозки до -2 (II уровень опасности, оранжевый)

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни прогнозируются дожди, а в некоторых районах даже выпадет мокрый снег. Кроме того, в ночное время заморозки будут везде на Правобережье, кроме южной части.

Отметим, в западных областях ожидается 8-10 градусов тепла днем, на Закарпатье столбик термометра покажет 11-13 градусов тепла. На востоке и в южных областях днем прогнозируется до 9-14 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов на востоке, на остальной территории ночью прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла. В столице ожидается 1 градус мороза.