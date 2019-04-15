В Украине ожидаются дожди и похолодание

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине будет прохладной и с дождями

Погода в Украине 15 апреля 2019 местами будет дождливой, также в некоторых регионах ожидается похолодание, температура воздуха днем поднимется до +14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, днем от +9 до +13, ночью от -2 до +1. На севере тоже без осадков, днем от +8 до +11, а ночью от -1 до +1. В центре местами дожди, днем от +7 до +11, ночью от -2 до +5.

На востоке пройдут дожди во всех областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +7. На юге ожидаются дожди, днем от +11 до +14, ночью от +5 до +8. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от +7 до +9.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 15 апреля облачно, днем от +7 до +9, ночью от -2 до 0, ветер северо-восточный, 7-12 м/сек.