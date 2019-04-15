На Україну насуваються сильні заморозки

Погода в Україні найближчими днями очікується холодною, 15 квітня в ряді областей очікуються заморозки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в західних, Житомирській і Київській областях очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий). У той же час у Чернігівській і Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту до -5 (IV рівень небезпеки, жовтий).

Також повідомляється, що вночі в Києві очікуються сильні заморозки до -2 (II рівень небезпеки, помаранчевий)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

Зазначимо, у західних областях очікується 8-10 градусів тепла вдень на Закарпатті стовпчик термометра покаже 11-13 градусів тепла. На сході і в південних областях вдень прогнозується до 9-14 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 6-8 градусів на сході, на решті території вночі прогнозується від 0 до 2 градусів тепла. В столиці очікується 1 градус морозу.