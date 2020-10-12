На Украину надвигаются дожди и сильный ветер

Погода в Украине во вторник, 13 октября, ухудшиться. Синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, во вторник днем в западных и юго-западных областях ожидается сильный ветер. Его скорость будет достигать 15-20 м / с.
Кроме того, в Карпатском регионе прогнозируются значение дожди.
Напомним, сегодня погода в Украине будет дождливой на западе, а в других областях будет сухо. На юге столбики термометров покажут до 24 градусов тепла днем.
Кроме того, в Украинском гидрометцентре сообщили, когда в этом году следует ожидать "бабье лето".
Добавим, что в начале сентября температура в Киеве превысила климатическую норму на 10 градусов.
Ранее сообщалось, что украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.
Также утром 12 октября в западных, северных, центральных и южных областях Украины прогнозировался туман.
По прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре этого года средняя месячная температура ожидалась в пределах 14-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.