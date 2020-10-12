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На Украину надвигаются дожди и сильный ветер

Киев, Понедельник 12 октября 2020 14:19
На Украину надвигаются дожди и сильный ветер
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине во вторник, 13 октября, ухудшиться. Синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, во вторник днем в западных и юго-западных областях ожидается сильный ветер. Его скорость будет достигать 15-20 м / с.

Кроме того, в Карпатском регионе прогнозируются значение дожди.

Напомним, сегодня погода в Украине будет дождливой на западе, а в других областях будет сухо. На юге столбики термометров покажут до 24 градусов тепла днем.

Кроме того, в Украинском гидрометцентре сообщили, когда в этом году следует ожидать "бабье лето".

Добавим, что в начале сентября температура в Киеве превысила климатическую норму на 10 градусов.

Ранее сообщалось, что украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Также утром 12 октября в западных, северных, центральных и южных областях Украины прогнозировался туман.

По прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре этого года средняя месячная температура ожидалась в пределах 14-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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