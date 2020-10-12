На Україну насуваються дощі і сильний вітер

Фото: дощ (РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок, 13 жовтня, погіршиться. Синоптики прогнозують сильний вітер і дощі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у вівторок вдень у західних і південно-західних областях очікується сильний вітер. Його швидкість сягатиме 15-20 м / с.

Крім того, в Карпатському регіоні прогнозуються значні дощі.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде дощовою на заході, а в інших областях буде сухо. На півдні стовпчики термометрів покажуть до 24 градусів тепла вдень.

Крім того, в Українському гідрометцентрі повідомили, коли в цьому році слід очікувати "бабине літо".

Додамо, що на початку вересня температура в Києві перевищила кліматичну норму на 10 градусів.

Раніше повідомлялося, що українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Також вранці 12 жовтня у західних, північних, центральних та південних областях України прогнозувався туман.

За прогнозом Укргідрометцентру, у вересні цього року середня місячна температура очікувалася в межах 14-19 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.