На Украину надвигаются дожди: прогноз погоды на завтра

В воскресенье, 17 июля, в Украине ожидается дождь, местами с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"Температура ночью 9-14°, в южной части и большинстве восточных областей 15-20°; днем в северных, западных (кроме Закарпатья) и большинстве центральных областей 17-22°, на остальной территории 25-30°", - добавляют в "Укргидрометцентре".

По данным синоптиков, ветер будет преимущественно западный, северо-западный, 7-12 м/с.

"Кратковременные дожди, местами грозы (ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без существенных осадков)", - говорится в сообщении.

Ранее о том, какая будет погода в Украине в августе рассказал известный народный синоптик.

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