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На Україну насуваються дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: синотики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В неділю, 17 липня, в Україні очікуються дощі, місцями з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Короткочасні дощі, місцями грози (вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без істотних опадів)", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, вітер буде переважно західний, північно-західний, 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей 15-20°; вдень у північних, західних (крім Закарпаття) та більшості центральних областей 17-22°, на решті території 25-30°", - додають в "Укргідрометцентрі".

Раніше про те, яка буде погода в Україні в серпні, розповів відомий народний синоптик.

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