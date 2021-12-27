На Украину надвигается непогода: возможны обесточивания и проблемы на дорогах

Сегодня до конца суток в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а завтра в южных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой, центральных и восточных областях возможны сильные снегопады, а также налипание мокрого снега. Ожидается, что выпадет до 20 сантиметров снега.

На юге страны, а днем и в центре возможны мокрый снег и дождь. Прогнозируют гололед.

Кроме того, по всей Украине, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

"Такие погодные условия могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц. Мы советуем, по возможности, воздержаться от путешествий автомобилем", - заявили в полиции.