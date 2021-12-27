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На Украину надвигается непогода: возможны обесточивания и проблемы на дорогах

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине сегодня и завтра, 27 и 28 декабря, возможно осложнение погодных условий. Непогода может привести к проблемам на дорогах, а также к обесточиванию населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию.

Сегодня до конца суток в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а завтра в южных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой, центральных и восточных областях возможны сильные снегопады, а также налипание мокрого снега. Ожидается, что выпадет до 20 сантиметров снега.

На юге страны, а днем и в центре возможны мокрый снег и дождь. Прогнозируют гололед.

Кроме того, по всей Украине, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

"Такие погодные условия могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц. Мы советуем, по возможности, воздержаться от путешествий автомобилем", - заявили в полиции.

Напомним, спасатели предупреждали о лавинах в Карпатах из-за сильных снегопадов.

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