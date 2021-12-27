На Україну насувається негода: можливі знеструмлення та проблеми на дорогах

Сьогодні до кінця доби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а завтра у південних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій, центральних та східних областях можливі сильні снігопади, а також налипання мокрого снігу. Очікується, що випаде до 20 сантиметрів снігу.

На півдні країни, а вдень і в центрі можливі мокрий сніг та дощ. Прогнозують ожеледь.

Крім того, по всій Україні, крім західних та північних областей, очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду, хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах.

"Такі погодні умови можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць. Ми радимо, за можливості, утриматися від подорожей автомобілем", - заявили в поліції.