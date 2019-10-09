В Украину с началом осени вернулась инфляция

Потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.

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Продукты питания в Украине за сентябрь 2019 года подорожали на 0,3%. Больше всего подорожали фрукты - на 2,4%. В то же время овощи подешевели на 5,1% и яйца - на 6,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь - выросли на 8,7%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,1%, здравоохранение на 0,1%, транспорт подешевел на 0,4% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,1%), цены на связь снизились на 0,1%, отдых и культура подешевели на 0,5%, образование подорожало на 9,9%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,2%.

Отметим, в летние месяцы в Украине фиксировалась дефляция: в июне - 0,5%, в июле - 0,6%, в августе - 0,3%.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Согласно меморандуму, НБУ будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п. п. Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до цели 5% посредством проведения взвешенной экономической политики.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года - в 2020 и 2021 годах.