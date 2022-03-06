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Число украинских беженцев с начала войны превысило 1,5 млн, - ООН

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Воскресенье 06 марта 2022 13:19
Число украинских беженцев с начала войны превысило 1,5 млн, - ООН Фото: Число украинских беженцев с начала войны превысило 1,5 млн (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала войны России против Украины за рубеж выехало более 1,5 млн человек. В частности, они получили статус беженца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Более 1,5 миллиона беженцев из Украины за 10 дней перешли в соседние страны — это самый быстро развивающийся кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", - написал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам.

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