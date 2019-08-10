В Украину с начала года не пустили 12,5 тыс. иностранцев

В Украину с начала 2019 года не пустили 12,5 тыс. иностранцев. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Демченко отметил, что Украина открыта для всех иностранцев, которые едут с добрыми намерениями. По его словам, только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев.

"Количество отказов в пересечении границы составляет чуть более 12,5 тысяч граждан, что составляет примерно 0,75%", - сообщил он, отметив, что решение об отказе в пропуске граждан принимается во время пересечения границы. Пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, в том числе учитываются страны риска.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы зафиксировали увеличение пассажиро-транспортного потока на контрольных пунктах въезда-выезда (КВПП) в районе проведения операции Объединенных сил 8 августа. Через КПВВ проследовало 42 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств.