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Пограничники фиксируют увеличение транспортного потока через КПВВ на Донбассе

Новости » Общество    09.08.2019 - 11:49
Пограничники фиксируют увеличение транспортного потока через КПВВ на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Вчера через КПВВ проследовало 42 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств

Сотрудники Государственной пограничной службы зафиксировали увеличение пассажиро-транспортного потока на контрольных пунктах въезда-выезда (КВПП) в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным пограничников, вчера, 8 августа, через КПВВ проследовало 42 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств.

"Майорское - 9200 человек и 1210 транспортных средств; Марьинка - 9040 лиц и 1580 транспортных средств; Новотроицкое - 8415 человек и 1335 транспортных средств; Гнутово - 4295 человек и 945 транспортных средств; Станица Луганская - 11110 человек", - уточняют в ведомстве.

Сообщается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 20/20.

Напомним, что решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" 31 июля с 14.00 был введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно были прекращены. В непосредственной близости от КПВВ горела сухая трава. От огня детонировали неразорванные  боеприпасы, что создавали реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения.

Как писало РБК-Украина, 28 июля российско-оккупационные войска из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил  на Донбассе.

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