До України з початку року не пустили 12,5 тис. іноземців

До України з початку 2019 року не пустили 12,5 тис. іноземців. Про це заявив прес-секретар Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Демченко зазначив, що Україна відкрита для всіх іноземців, які їдуть з добрими намірами. За його словами, тільки з початку року співробітники Держприкордонслужби оформили близько 6 млн іноземців.

"Кількість відмов в перетині кордону становить трохи більше 12,5 тисяч громадян, що складає приблизно 0,75%", - повідомив він, зазначивши, що рішення про відмову у пропуску громадян приймається під час перетину кордону. Прикордонники аналізують всю наявну інформацію, в тому числі враховують країни ризику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Державної прикордонної служби зафіксували збільшення пасажиро-транспортного потоку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КВПП) в районі проведення операції Об'єднаних сил 8 серпня. Через КПВВ прослідувало 42 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів.