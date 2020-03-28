В Украину из Молдовы эвакуировали почти 70 человек

Перед закрытием украинских границ из Молдовы успели эвакуировать 68 граждан Украины из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Молдове.

Как сообщается, после поручения украинских властей Посольство организовало еще один спецрейс по маршруту "Кишинев - Одесса" для возвращения граждан Украины домой.

Таким образом, 27 марта 45 украинцев вернулись на домой. В общем, после введения карантинных ограничений домой смогли вернуться 68 граждан.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердилось более 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве. В целом заболевших - 310.

Также РБК-Украина писало, что в Украину из Германии за последние дни вернулись почти 5 тыс. украинских граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию.

Отметим, 27 марта Украина закрыла границы на въезд для всех граждан. Президент Владимир Зеленский заявил, что о гражданах, которые остались за границей, будут заботиться дипломаты.