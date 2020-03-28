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В Україну з Молдови евакуювали майже 70 осіб

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45 людей встигли повернутися в останній день перед закриттям кордонів

Перед закриттям українських кордонів з Молдови встигли евакуювати 68 громадян України через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Посольства України в Молдові.

Як повідомляється, після доручення української влади Посольство організувало ще один спецрейс за маршрутом "Кишинів - Одеса" для повернення громадян України додому.

Таким чином, 27 березня 45 українців повернулися додому. Загалом, після введення карантинних обмежень додому змогли повернутися 68 громадян.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 310.

Також РБК-Україна писало, що в Україну з Німеччини за останні дні повернулися майже 5 тис. українських громадян після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 17 тисяч громадян України, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію.

Відзначимо, 27 березня Україна закрила кордон на в'їзд для всіх громадян. Президент Володимир Зеленський заявив, що про громадян, які залишилися за кордоном, будуть дбати дипломати.

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