Україна може заборонити в'їзд авто на придністровських номерів

Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Питання пропуску автомобілів на придністровських номерах обговорюється на рівні уряду України

Уряд України планує з 1 квітня заборонити в'їзд на територію країни автомобілів з придністровськими номерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як повідомив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, молдавські прикордонники ввели тимчасові обмеження для проїзду придністровських авто через молдавсько-український кордон, щоб підготуватися до заборони, який планує ввести Україна.

"Наші колеги з України попередили, що з 1 квітня вони не будуть впускати автомобілі з придністровськими номерами. Тому фахівці з державних органів країни протягом 10 днів перевірили в тестовому режимі, як діяти, якщо автомобілі не будуть пускати", - заявив Кіку.

При цьому в посольстві України в Молдові заявили, що на даний момент немає офіційного рішення з даного питання.

"Це питання обговорюється на рівні уряду України. Офіційного повідомлення ми поки не отримували", - зазначили в посольстві.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на митних пунктах заробили всі сканери вантажних автомобілів. На даний момент сканери працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Рава-Руської, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубне. Час перевірки вантажних автомобілів скоротиться до 10 хвилин.

Також повідомлялося, що на тимчасове контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак", на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону. Вона повинна поліпшити умови перетинання адміністративного кордону з окупованим Кримом, а також надання адміністративних, транспортних і побутових послуг для громадян.