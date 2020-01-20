ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна може заборонити в'їзд авто на придністровських номерів

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 13:59
Україна може заборонити в'їзд авто на придністровських номерів
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Питання пропуску автомобілів на придністровських номерах обговорюється на рівні уряду України

Уряд України планує з 1 квітня заборонити в'їзд на територію країни автомобілів з придністровськими номерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як повідомив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, молдавські прикордонники ввели тимчасові обмеження для проїзду придністровських авто через молдавсько-український кордон, щоб підготуватися до заборони, який планує ввести Україна.

"Наші колеги з України попередили, що з 1 квітня вони не будуть впускати автомобілі з придністровськими номерами. Тому фахівці з державних органів країни протягом 10 днів перевірили в тестовому режимі, як діяти, якщо автомобілі не будуть пускати", - заявив Кіку.

При цьому в посольстві України в Молдові заявили, що на даний момент немає офіційного рішення з даного питання.

"Це питання обговорюється на рівні уряду України. Офіційного повідомлення ми поки не отримували", - зазначили в посольстві.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на митних пунктах заробили всі сканери вантажних автомобілів. На даний момент сканери працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Рава-Руської, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубне. Час перевірки вантажних автомобілів скоротиться до 10 хвилин.

Також повідомлялося, що на тимчасове контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак", на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону. Вона повинна поліпшити умови перетинання адміністративного кордону з окупованим Кримом, а також надання адміністративних, транспортних і побутових послуг для громадян.

Україна та Угорщина домовилися об’єднати зусилля проти загрози світовій безпеці У МВФ назвали умови затвердження програми для України
Новини України УкраїнаПриднестровьекордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся