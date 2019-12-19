На админгранице с оккупированным Крымом открыли сервисную зону

Фото: КПВВ "Каланчак" (mtot.gov.ua)

Сервисную зону открыли на временном КПВВ "Каланчак"

В четверг, 19 декабря, на временном контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", на границе Херсонской области и оккупированного Крыма, открыли сервисную зону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

По данным министерства, сервисная зона должна улучшить условия пересечения административной границы с оккупированным Крымом, а также предоставления административных, транспортных и бытовых услуг для граждан.

Однако, как отметил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба, пункт пропуска и сервисная зона являются временными, ведь, когда полуостров будет деоккупирован, в их функциях нужды больше не будет.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом возобновили свою работу после реконструкции. Работа КПВВ на админгранице с Крымом была возобновлена 15 ноября.

Кроме того, в Украине в 2020 году построят и реконструируют 16 пограничных пунктов пропуска. Планируется строительство и реконструкция пунктов пропуска "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилев-Подольский", "Кучурган", "Рени", "Порубное", "Красноилск", "Бачевск", "Новые Яриловичи".