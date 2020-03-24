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До України з Латвії та Польщі повернулося ще понад 1,2 тис. громадян

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 15:20
До України з Латвії та Польщі повернулося ще понад 1,2 тис. громадян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час медогляду у цих потягах не було виявлено хворих на коронавірус 

Через поширення коронавірусу в світі в Україну з Латвії та Польщі повернулося ще понад 1270 українців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, з Риги евакуювали 650 осіб, серед яких 5 іноземців з правом проживання в Україні. Також поїздом з Перемишля прибули 623 громадян України та 1 іноземець. Під час медогляду у цих потягах не було виявлено хворих на коронавірус COVID-19.

Як зазначається, на сьогодні до України за сприяння дипустанов повернулось 72 305 громадян.

Нагадаємо, У понеділок, 23 березня, з італійського міста Неаполь повернулись додому ще 178 українців в рамках евакуації через спалах коронавірусу. Пасажири були допущені на борт після того, як фахівці провели температурний скринінг.

Додамо, що на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення. На цей час останній день таких обмежень 3 квітня, але дата може бути переглянута.

Також з Естонії двома авіарейсами повернулися понад 200 українських громадян в рамках евакуації через коронавірус.

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